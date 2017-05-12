林奕含回家了 兄背骨灰回台南 林父則未現身

林奕含胞兄揹著骨灰，林母則在一旁，全程均不語。(曹婷婷攝)。

才女作家林奕含今天上午11時在台北市第二殯儀館舉辦告別式，傍晚，林奕含胞兄與父母一起搭高鐵南下，晚間6時許，林奕含胞兄以背包將奕含骨灰抱在胸前現身高鐵台南站，林母陪同在側，但不見林醫師。林母、林兄面對何時會到台南地檢署等提問都未做出回應，全程只以「謝謝」帶過，林兄語氣難掩傷心，但擔心媒體追逐，仍頻頻貼心提醒記者「小心」，母子步出車站後，林父依然未現身，2人隨後與外傭驅車離去。

(中時)