台東男童街頭遊蕩 警機警連絡家長
「弟弟，你家在哪裡？」台東縣關山警分局池上分駐所警員黃綉茹，日前晚間進行家戶訪查勤務時，發現一名男童在街頭遊蕩，黃綉茹察覺有異主動上前關心，才知道男童住在鹿野、身無分文，錯過回家的末班車不知道該怎麼辦，所幸黃綉茹立即聯絡家長，讓男童得以順利返家。
9歲的男童與同學及友人搭火車到池上遊玩，回程時因為尿急，上完廁所後才發現友人都已經上火車，車票也在友人身上，之後已經沒車可搭，讓他頓時不知道該怎麼辦，只能在街頭遊蕩。
黃綉茹發現男童遊蕩後，主動前往關心，問出男童的家長電話後主動聯繫，其父母友人將男童接回鹿野，讓男童順利返家，家屬也不斷的向黃綉茹致謝，感謝她的細心協助。
(中時)
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