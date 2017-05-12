8年來從不間斷 王瓊玲將創作版稅全額捐出

知名作家王瓊玲8年來都將創作版稅全數捐出作公益，另也自行加碼捐贈同額版稅給其他愛心團體。（高錦如攝）

知名作家王瓊玲8年來都將創作版稅全數捐出作公益，另也自行加碼捐贈同額版稅給其他愛心團體。（高錦如攝）

知名作家王瓊玲，自2009年寫作至今已有8年時間，8年來，將創作版稅全捐給梅山文教基金會，甚至還自己加碼捐贈同額版稅給其他愛心團體，她笑著說「不在意書能賣多少錢，捐款是一份愛與尊敬」；明天將在梅北國小舉辦新書發表、義賣活動。

憶起當時王瓊玲說，父親曾讓一位郵差天天到家裡吃飯，因那時山區路崎嶇，沒有餐廳，為體恤郵差的辛苦，都邀他到家裡飽餐一頓，這個份恩情，郵差先生也一直謹記在心，得知他父親過世後，親自到靈堂痛哭致敬。

不論是父親無私的愛或是郵差的心存感恩，都讓王瓊玲印象深刻，因而下定決心，把寫作的版稅當成愛心，將這份愛散播出去，讓這份溫暖能延續下去。除將6本創作版稅全額捐出之餘，王瓊玲也加碼捐贈同額版稅給梅山愛心行善會、敏道家園與823砲戰烈士遺孀，8年來從不間斷。

王瓊玲的新書發表會暨義賣活動將於明天下午2點在梅北國小舉行，她說，屆時將有823砲戰烈士遺孀呂陳氣、曾張秀麗、陳賴玉昭出席現場，並於母親節前夕向這些偉大的母親獻花、撫慰她們。

(中時)