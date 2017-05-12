WHO稱兩岸無諒解 陸委會：國際肯定台醫療實力

世界衛生組織（WHO）主席阿姆斯壯12日正式表示，兩岸之間的諒解(understanding)已不存在，因此沒有計畫邀請台灣參加世界衛生大會。對此陸委會12日晚間回應，台灣過去可取得觀察員身分參會，是基於我政府與民間多年來的共同努力，以及國際社會對台灣醫療衛生實力的肯定與支持，並非大陸所宣稱的「兩岸諒解」，陸委會並再次表達強烈不滿與抗議。

陸委會表示，過去台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)，是基於我政府與民間多年來共同努力、國際社會對臺灣醫療衛生實力及全球防疫貢獻之肯定與支持，並非中國大陸所宣稱係以達成兩岸諒解作為前提。

陸委會說，對於中國大陸以其片面政治主張施壓世界衛生組織(WHO)、阻撓臺灣今年與會的作法，本會再次表達強烈的不滿與抗議。

陸委會表示，WHO並非政治性組織，是維護醫療衛生及全球防疫的重要國際組織，不該屈從中國大陸單方的政治意志。在國際社會廣泛支持臺灣與會的情況下，WHO以政治因素排除臺灣，違背了世衛憲章中健康不應有所差別的人權基本價值，這對2300萬臺灣人民的健康權益是極不公平的對待，陸委會深表遺憾。

陸委會認為，兩岸間的政治分歧，不應凌駕在人類健康安全之上，中國大陸一再無視臺灣人民權益、低估臺灣民意、排拒溝通對話，只會誤判情勢，使兩岸關係發展產生適得其反的後果，並呼籲中國大陸嚴肅省思，政府也將妥慎評估後續情勢發展，視情況採取必要作為，以維護國家尊嚴與國際參與的權利。

(旺報)