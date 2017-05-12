退役士官長當共諜 國安法起訴4人

王姓士官長8年前退伍後經凃姓商人牽線，被大陸吸收當共諜，陸續利誘侯姓、陳姓軍人交付「國軍人事戰備教則」給對方，並換得數萬元不等報酬，高雄地檢署去年指揮屏東憲兵隊偵破，日前依違反國安法起訴4人。

曾於聯勤南部地區旗山彈藥庫擔任士官長的王男2009年3月退伍後擔任社區保全，由經營企業社的凃男穿針引線，替大陸情報單位刺探對台情資，侯姓軍人於同年6月被吸收，下載「國軍人事戰備教則」交付給王，兩人因此各獲得1萬元報酬。

侯男食髓知味，陸續又將公務上應保密的軍事準則交給王男，每次獲得5000元至3萬元不等報酬，王男則將資料拿到凃男經營的企業社，掃描成電子檔，以網路傳送或燒成光碟方式交給對岸。

王男另於2012年間介紹陳姓軍人向身分不詳的「羅先生」借錢，陳男因還不起錢，找王男解決，王男趁機要他幫忙收集軍事準則等資料，每筆1萬元。陳男為還債，於2012年3月間在服役的國防部參謀本部資電作戰指揮部電子作戰大隊戰情室，將「空軍資通電教則」列印後，到超商宅配給王男。

王男於2012年間也曾貸款給吳姓、洪姓軍人，再要求刺探軍機但被拒絕，後來也曾利用保全職務關係，認識丁姓、施姓軍人，想發展在台組織但未得逞，直到去年6月被屏東憲兵隊查獲，與凃、侯、陳男被雄檢依違反國安法起訴。

(中時)