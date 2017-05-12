東海岸大地藝術節 4位藝術家入選

已經邁入第三屆的「東海岸大地藝術節」，廣邀國內藝術家參與創作，今年主題為《潮間 共生》，經專家評選後，共選出4位藝術家及7間開放工作室。

今年大地藝術節活動將採駐地創作，藝術家在現場創作，讓遊客能實際參觀一件藝術品的誕生，藝術家將在6月駐村創作。另外開放工作室於6月至8月間，展開一系列的展覽、創作、體驗及推廣活動。

入選的藝術家分別是劉美怡的《記憶拼圖》、林琳的《潮間的生命交流》、楊宇沛的《溯洄而上》、林志強/沙播兒・拉告的《與金剛共舞》。

(中時)