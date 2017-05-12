陸已讀不回 林中森：非常可惜

對於海基會發函給陸方屢遭「已讀不回」，海基會前董事長林中森12日表示「非常可惜」，盼能趕快打開僵局。(圖/陳君碩)

兩岸關係僵局，使得海基會頻頻遭陸方「已讀不回」，海基會前董事長林中森12日直言「非常可惜」，希望雙方能多溝通，想辦法找到彼此能認同的互信基礎；文化大學社科院院長趙建民則指出，九二共識是兩岸唯一可找到的中間路線，加一點或減一點都不行，國民黨好不容易在這方面與大陸找到共識，已經走到前面了，就不應再回頭去爭論兩岸論述。

從李明哲事件到WHA參會議題，陸委會與海基會給陸方的函電，頻頻遭大陸國台辦與海協會「已讀不回」，海基會前董事長林中森12日在一場學者挺吳敦義的活動空檔受訪表示，「現在這樣狀況非常可惜」，他希望這個僵局能趕快打開；對於有何辦法？他表示，只有多溝通，要想辦法找到一個彼此能夠相互認同的互信基礎。

大陸海協會長陳德銘11日表示，若台灣承認「九二共識」或「兩岸一中」，他願意訪台，對此林中森表示，去年政黨輪替隔天的5月21日，海協會就已明確表態，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識，兩會就可隨時恢復制度化的協商交流機制。

出席同場活動的文化大學社科院院長趙建民指出，九二共識增加一點，對內做不到，減少一點，大陸不接受，是現在唯一可以找到的中間路線，他認為在兩岸論述上，國民黨已經走到前面了，還有很多事情可以做，不需要再回頭去爭論兩岸論述。

(旺報)