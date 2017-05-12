WHA遭排除 民進黨：政治凌駕專業 只會換來厭惡

對於WHO決定不發給台灣WHA邀請函，民進黨今表達強烈抗議和遺憾。民進黨發言人阮昭雄認為，這傷害了台灣人民的健康權益，更完全不符合國際正義；中國以政治理由凌駕衛生專業的行徑，也只會換來台灣人民的厭惡與反彈。

WHO以「兩岸之間的協議已不存在，無法允許台灣派觀察員出席」為由，排除台灣參與今年WHA。

阮昭雄強調，台灣在國際醫療跟防疫的貢獻應該繼續深化，不能成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任，對台灣的打壓，不僅對台灣人民不公平，也對國際社會的防疫造成負面影響。

阮昭雄表示，即便台灣今年無法參與WHA，但我政府不會因此放棄任何一絲努力，仍會積極在國際社會發聲，爭取和國際合作的機會，捍衛台灣民眾的健康衛生權利，讓台灣的聲音被與會國家的代表聽見。

阮昭雄最後强調，全體國人應該不分黨派，團結一致，成為政府對外爭取台灣人民權益時的強力後盾。

(中時)