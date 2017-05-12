「最佳入住時間是星期天…」 業內人士分享飯店8個秘密
旅遊時的住宿可說相當重要，而大部分的旅客為追求好的住宿品質，皆會以飯店為首選；但在入住飯店時，裡面其實有很多「眉角」可能是你完全不知道的。知名旅遊網站「Travel + Leisure」近來就發表一篇文章，揭露8個只有業內人士才懂的飯店秘密。
1、房務人員薪水是以打掃房間數來支付
飯店皆會聘請房務人員來負責房間的清潔，但大部分飯店支付給其薪水的方式，非採日薪或月薪制，而是以打掃的房間數來計算。因此，房間越髒，代表清潔的時間會越長，領得錢也相對就少些。
2、最佳入住時間是每月初的星期天
因為這時間剛好處在旅客正要離開，而商務人士尚未抵達，代表著有更多的房間可供選擇。
3、飯店與當地警察局、醫院關係良好
當你試想一間飯店每天會有多少人潮進出，多少人會在慶典時或度假時出現，就不難想像警察局、醫療等相關單位會多頻繁來「關心」。通常飯店的管理階層都會與這些單位保持良好關係。
4、「第三方」訂位價格不見得比較省錢
許多人皆會透過旅遊網站來訂房，但業內人士指出，這樣的價格不見得比較省錢，建議可直接打電話到飯店詢價，不但有機會問到最低價的房型，更可順便與飯店建立關係，搞不好可列入忠實顧客名單，進而拿到優惠。
5、名人入住時你絕對不會知道
飯店會特別保護名人的隱私，因此從入住時間到交通接送，皆會特別安排，盡可能地解除干擾。
6、最好少用房間內的杯子
房間內的杯子是公認細菌最多的物品，業內人士都建議少用為妙。
7、飯店內的被單非你想像中乾淨
未必每間飯店都會在旅客退房後，進行床褥的清洗，或是替換上新的；因此，雖然看起來乾淨，實則不然。
8、升級房型有訣竅
如同上述第4點所提到，與飯店工作人員保持良好關係，有可能獲得折扣；此外，多次到訪的旅客，也有機會獲得免費升等或其他免費服務的優惠。
(中時電子報)
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