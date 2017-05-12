台南59里登革熱病媒蚊監測指數 達布氏指數3級

氣溫攀升，台南市政府登革熱防治中心發現，近2週監測社區登革熱病媒蚊指數急遽攀升，4月30日至5月6日登革熱病媒蚊密度誘卵桶調查結果，總卵粒數與上週比較增加2萬3080粒，比上週高3倍，誘卵桶陽性率達60%（布氏指數3級）以上者，分別有東區12里、南區8里、北區13里、中西4里、安平4里、永康15里及仁德3里。

登革熱防治中心表示，根據各區監測結果，已由區公所動員執行孳清，登革熱防治中心亦派員前往各區陽性率60%以上里別加強複查，其中，北區成德里因連續2週監測結果布氏級數及卵粒數偏高，已於昨日再次動員孳清，並由環保局規劃進行戶外噴藥。

登革熱防治中心再次提醒市民，環境中的積水容器一定要立即加強處理，居家內外環境的「巡、倒、清、刷」小小動作，是預防登革熱病媒蚊（埃及、白線斑蚊）的最佳防治方法，唯有做好孳生源清除防止病媒孳生，市民才可免於登革熱病毒的威脅。

(中時)