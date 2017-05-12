T-ARA最後合體 成員分批來台

Ｔ－ＡＲＡ抵台，明天舉行最後一次的合體演唱會。（范揚光攝）

成員在保鑣護送下上車離開機場。（范揚光攝）

即將拆夥的南韓女團T-ARA將於明天舉行演唱會，成員居麗、孝敏、芝妍傍晚抵台，而寶藍與昭妍預計晚間到達。

由於昭妍及寶藍約滿不續約，引此明天是該團最後一次的合體演出。

先行抵達的成員走出入境大廳後，隨即被大批粉絲包圍，一時之間推擠尖叫聲不絕於耳，場面相當混亂，在保鑣以人牆護送下才順利上車離去。

(中時)