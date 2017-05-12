學著享受比賽吧！富邦張耿豪狀況回神

富邦悍將張耿豪到二軍調整心態後，近幾場比賽狀況回神。(本報資料照)

富邦悍將張耿豪向來都是球隊中不可或缺的牛棚大將，但日前狀況不穩下到二軍做調整，近期重返一軍，狀況回神連4場出賽沒有自責分，張耿豪12日與中信兄弟賽前指出，自己最大的改變就是心態，「連敗時給自己很大的壓力，打得有點綁手綁腳，現在就沉澱心情，用享受比賽的心情去應戰！」

張耿豪在上月20日對Lamigo桃猿中繼0.2局失1分後，隔天就下到二軍調整，本月4日重返一軍首戰統一獅，投0.1局無失分後，截至昨役為止，連續4場比賽沒失掉分數，自責分率也從降二軍前6.57，微降到5.17。張耿豪認為，狀況沒有不好，但心態卻有些受連敗影響，現在用享受的心情面對，狀況也因而回神。

「隨時把心態準備好！」張耿豪近年慢慢成為牛棚要角，而過去曾是先發投手的他，如今幾乎每天都得準備，儘管不知何時會上場，但他透露從春訓開始，就時時刻刻告訴自己，一開賽就得做好可能會上場的心理準備，「自己是危機處理，一上場就要盡可能把失分控制在最低，得在5到10顆球左右，就讓自己身心都到備戰狀態。」

此外，中繼投手頻繁出賽，疲勞是在所難免，張耿豪也不例外，而他除了勤泡水療等例行工作，也把揮臂做小幅度的修正，如今他揮臂變得更簡潔有力，更能用到身體的力量投球，讓他投起球來更加省力。

(中時電子報)