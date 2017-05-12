簡文秀帶唱「母親」 音樂會滿滿祝福
今年亞東醫院以及億光文化基金會在母親節前，為了感謝醫院志工、關心病患及家屬，於5月12日中午12點在亞東醫院新院區一樓大廳，舉辦一場溫馨而美好的免費免門票音樂會「媽咪!您好嗎?」，製作人簡文秀表示這次音樂會與一般音樂會不同的是，我們不只是邀請民眾來聆聽而已，更重要的是要與民眾一起唱歌，讓歌聲滿人間，因為唱歌是維持長壽排名第一的好方法。果然現場透過優美的樂音及歌聲，一開始就吸引醫院內外滿滿的民眾聚集聆賞，讓民眾在今年的母親節有個最特別、最有意思的回憶。
在「媽咪!您好嗎?」音樂會中，演出嘉賓有三金歌王殷正洋、結合長笛、小提琴及鋼琴的隨想愛樂三重奏樂團、從街頭藝人紅到「中國好聲音」電視節目的欣韻二重唱(張玉霞與張玉玲)以及大家所熟知的簡文秀等國際演唱及演奏家，演唱的曲目有「思慕的人」、「小小羊兒要回家」、「夜來香」、「我只在乎你」、「甜蜜蜜」、「城裏的月光」、「民歌組曲」、「媽媽請妳也保重」、「恰似你的溫柔」等知名歌曲，另有樂器演奏「梁祝」、「查爾達斯舞曲」等組曲，都是大家熟悉的歌曲。
簡老師表示這次音樂會所挑選的曲目，皆是民眾耳熟能詳的旋律與曲調，因為她希望帶領民眾一起唱歌，透過這個機會好好紓解壓力以及洗滌身心靈，她特別說明唱歌是維持健康的不二法門，遠比飲食與運動重要，所以在她與殷正洋二重唱「媽媽請妳也保重」與「恰似你的溫柔」時，就開始邀請現場聽眾一起唱一起歡樂，讓現場的歌聲響徹亞東醫院大廳。
最後當大家齊唱「母親」時，更把整場的情緒帶到最高點，讓亞東醫院大廳充滿歡欣、溫馨與感動，盼望民眾能延續臺灣濃厚的人情味及愛心，給病患及家屬或志工們加油，一起感謝志工們的辛勞，以及撫慰病患家屬之身心靈，並預祝他們都能早日康復、闔家團圓喜樂。
(中時電子報)
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