彰縣府要求補習班教職員真實姓名 公布明顯處

作家林奕含事件，引起輿論譁然，也造成民眾及家長對補習班師資的憂慮，彰縣府加強防治及處置補習班老師性騷擾或性侵害學生作為，要求各補習班將教職員工真實姓名名冊揭露於班內明顯處，若有化名務必備註，以維護學生安全與權益。

今天縣府共公布8項具體作法，包括：

一、全面清查補習班教職員工名冊，要求提供近3個月內核發之警察刑事紀錄證明書備查，比對「全國不適任教育人員通報及查詢系統」，若負責人犯過性侵等案，即撤銷立案，若教職員曾犯案，予以解聘。

二、稽查補習班務必公開揭示禁止性騷擾及性侵害相關資訊，並提供補習班的申訴專線。

三、縣府縣內各補習班所有教職員工簽訂補習班「禁止性騷擾」聲明啟事，並要求補習班訂定補習班性騷擾防治申訴及調查辦法報府備查。

四、接獲陳情相關性騷擾或性侵害案件，立即通報縣府社會處及警察局，依規定處理。

五、要求各補習班將教職員工真實姓名名冊揭露於班內明顯處，若有化名務必備註，以維護學生的安全與權益。

六、為維護學生的安全與權益，各補習班務必備齊最新教職員工名冊、警察刑事紀錄證明及學經歷影本，縣府將派員到班隨機檢查。

七、建請中央主管機關儘速建置短期補習班不適任人員專區，讓地方政府可查詢負責人及擬聘教職員工有無不適任之情況。

八、建請中央主管機關儘速明定補教業者知悉相關人員發生性侵害、性騷擾等情形時，應有通報責任，未通報者依法裁罰，希望強化對補習班的管理，建構完備相關機制，為學生的安全與權益把關。並要求補習班業者落實自主管理，若屢次違規或違規情節重大者，將依法逕予停止招生，且不排除直接撤銷立案。

(中時)