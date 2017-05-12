山川琉璃吊橋未變成「蛋塔橋」，全靠他們

山川琉璃吊橋解說團隊成立勞動合作社，將整合平台提供更好的服務。（潘建志攝）

前年底正式開放的屏東山川琉璃吊橋，歷經一年多的收費參觀後，仍維持不墜人氣，並未變成「蛋塔橋」或「蚊子橋」，主要原因之一因為有一群解說員團隊，透過解說服務，將遊客帶至周邊部落深度旅遊。如今團隊成立勞動合作社，將提供更好服務。

山川琉璃吊橋前年底開放免費參觀後，一躍成為屏東暴紅景點，遊客絡繹不絕。去年4月中開始收費，遊客數雖不若免費期多，至今仍維持每個月平均8萬多人次的參訪數，除了颱風季節並無太大起落，已非常穩定。

吊橋開放初期雖然帶來龐大人潮，遊客卻很少進入周邊部落，讓族人頗多怨懟。因此縣府和屏科大森林系副教授陳美惠合作，訓練瑪家、霧台、三地門3鄉族人成為導覽解說人員，去年7月1日起正式上線。

團隊除了在吊橋提供定點免費解說及團體付費解說，也有部落巡迴專車、串聯部落解說及深度遊程等收費服務，連結吊橋和周邊部落景點，維持吊橋人氣不墜並將遊客帶入部落，活化觀光及經濟。去年下半年每項收費服務，都超過百團破2000人次，叫好叫座。

為了永續經營，解說團隊決定成立「有限責任屏東縣原住民山川琉璃吊橋勞動合作社」，12日正式運作，初期有32名社員。陳美惠說，成立合作社後除了解決開發票等營運問題外，也有了對外窗口，對內更能提升社員凝聚力，有助於永續經營。

若社員有經營農場、接待家庭、風味餐廳等，也可將解說服務擴大為農事、工藝等深度旅遊，讓遊客不只走馬看花，更能深入了解排灣和魯凱族文化。未來將以吊橋為中心，串聯起台24線及沿山公路185線各景點，由點到線至面打響屏北觀光。

(中時)