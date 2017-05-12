新婚夫妻將入住五子命案凶宅 今請師傅作法
花蓮吉安五子命案的透天厝，自事發以來靈異傳聞不斷，去年9月傳以300萬元售出，今年農曆春節前曾大舉裝修，但一直都未見有人入住，葉姓新屋主今請來師傅做法，近日內將與新婚妻子入住。
轟動社會的花蓮五子命案，發生於2006年8月間，劉志勤、林真米夫婦疑因經商失敗欠債千萬元，將透天厝賣出後仍無法清償，在屋內殺害5名子女，夫婦倆人間蒸發，直到2015年6月，劉志勤夫婦的屍骨被發現陳屍荒山，花蓮地檢署宣布偵結。
命案凶宅多年來始終不敢有人長住，當年縣警局長耿繼文曾入住7天，雖傳出染上怪病遭他否認，隨後又有一對母女入住，短暫不到半年因不明原因搬家，直到今年房子大整修，才證實有人即將入住。
李師傅說，屋主個性低調不願張揚，僅透露是要買給新婚的兒子成家立業，透過友人找上松山玄濟宮辦法事，他才請來濟公師父到場與靈體溝通。據了解即將入住的葉姓屋主知道這房子過去曾發生驚人命案，凶宅內外已重新裝潢，也全部重新油漆粉刷，進入屋內燈光明亮，房間磁磚、油漆全部煥然一新；而三樓五子陳屍的廁所也改裝完畢，兩人也將擇日入住，準備在一年內拚個娃娃。
(中時)
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