跟進 中市教育局：全面落實補教實名制

台中市政府教育局表示，即日起將全面要求補習班於廣告行銷時使用真實姓名，可加註別名，並要求補習班公告教師真實姓名於明顯處以利識別，未來教師真實姓名與招生文宣附註別名核對，也將納入稽查項目。

此外，台中市特別要做的是，一旦發生性侵或性騷擾案件，學生、家長舉報後，補習班須通報教育局，由教育局列管、協查，若查證屬實，台中市將通報全國各縣市。

教育局將於2週內要求補習班報送教職員名冊進行檢核，並須落實至網站管理系統登錄及更新教職員名冊。市府除採現行「檢附三個月內良民證」等三層嚴密措施，也將與社政單位合作，加強稽查，保護補習班學生安全。

教育局表示，為加強維護中市補習班學生安全，即日起將全面要求補習班於廣告行銷時，使用教師真實姓名，並可加註別名；同時要求補習班將教師真實姓名公告於班內明顯處，以利家長及學生識別，補習班授課教師真實姓名登載與招生文宣附註教師別名核對，也將納入補習班稽查項目，以保障學生權益。

教育局並將於2週內要求所轄補習班，將教職員名冊報送教育局進行檢核，補習班也須落實至「台中市短期補習班資訊管理系統」網站登錄及更新教職員名冊。教育局將與社政單位合作，共同查核現職補習班教職員是否有法規所列不適任情事，積極管理，避免類似不幸事件發生。

教育局也指出，教育局目前採「檢核良民證、定期稽查、要求依法即時通報」三層嚴密防護措施保護學生，補習班業者申請設立或教職員異動，均須以真實姓名報送身分資料予該局，檢核教職員近3個月「警察刑事紀錄證明」，並透過「全國不適任教育人員查詢系統」再次查核確認無不適任情事，教育局備查的資料均為授課教師真實姓名。

此外，並每年針對補習班進行公安研習，加強宣導落實教師實名制、良民證審核、性侵害及性騷擾法定通報責任，維護學生受教權益。

教育局強調，將持續加強稽查、積極管理，未依上述規定辦理者，依「台中市短期補習班管理規則」第51條規定，視情節分別為糾正、限期整頓改善、停止招生等處分，如不改善，最重可撤銷立案。

(中時)