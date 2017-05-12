山川琉璃吊橋解說團隊 官員、老董都稱讚
國內不少縣市都在瘋「觀光橋」，但有些橋啟用後，只維持一段時間熱度後就乏人問津，變成「蛋塔橋」。山川琉璃吊橋收費1年多來，仍維持不錯人氣，門票收入能打平經營及基本維護等相關支出，甚至還有些許盈餘，並未「蛋塔化」。
吊橋去年4月中開始收門票，至去年底共有69萬5000多人次參觀；今年至4月底共有30萬6000多人次，合計已突破百萬人次。縣府觀傳處副處長黃國維說，目前門票收入，可打平人事管理、網路及橋體安全監測系統、橋體和引道維護費等支出。
他認為吊橋維持人氣不墜，提供專業導覽解說是很重要的原因。曾有中央官員參訪後對於解說員的專業讚不絕口，直呼下次一定要帶家人來深度旅遊；也有企業董事長參訪後當場拿出2千元要「嘉獎」解說員，但被婉拒，讓他對解說員更加讚賞。
除此之外，黃國維認為原因還有吊橋交通便利性夠，南二高下交流道後很快能到達；周邊景點已成熟可進行串聯，往北可至大津瀑布、高雄茂林、寶來溫泉，往東可到三地門、霧台，往南可至萬金教堂、萬巒豬腳、林後四林森林公園等。未來縣府將持續打造、加強連結，形成更完整的觀光區帶。
(中時)
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