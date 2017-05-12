中市1年倒3家夜市 議員：應輔導攤商生存
台中妖怪村、大里文創及水湳經貿3個夜市風光開市，但1年內接續吹熄燈號！市議員張芬郁、鄭功進12日共同呼籲，經發局應就《台中市攤販集中區設置管理自治條例》輔導攤商生存之道，取經其他縣市作法，投入資源規畫協助，讓台中打造「超北趕高」的國際級知名觀光夜市。
張芬郁以台中夜市指標逢甲為例，行走空間擁擠、停車位及廁所尋找不易等問題，更遑論發展規模較小的夜市，希望借鏡其他縣市，如台北市將寧夏夜市起死回生的改造計畫、台南委託專業團隊執行夜市輔導專案等。
「市府應針對夜市提出具體行銷計畫！」鄭功進強調，台南市場處針對市場暨攤販集中場行銷業務編列預算行銷，台中市對夜市商機也應給予關愛眼神。
經發局長呂曜志表示，至4月底已有包括忠孝路觀光夜市等9處，依自治條例合法成立攤販集中區，申請以經營「夜市」型態為主，為減少攤販營業時產生的油煙，推動空氣清新計畫，如欲加裝油煙防制設備，單筆最高補助金額2萬元，鼓勵攤販改善，減輕空氣汙染。
市府強調，道路型攤販集中區經設置許可後，會收取道路使用費，使用費非加重攤販負擔，而是由市府收取後再編列經費，作為改善攤販集中區如入口意象、照明、公廁等硬體設施，也會強化網路、媒體行銷宣傳。
(中時)
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