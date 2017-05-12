中市民負債知多少？財政局長：財政穩健
台中市民每人背負多少債務？市議員顏莉敏、楊正中12日質詢時送給副市長張光瑤數個寫著紅色「債」字的大汽球，憂心現在每名市民背債3萬5000元，未來潛在負債恐將達9萬元，財政局長林顯傾強調，台中市財政穩健，不會有債台高築的問題。
顏莉敏、楊正中等人關切台中市的財政狀況表示，市府潛藏債務2518億元，平均每名市民負債9萬元，要求市府應撙節支出。
議員質疑市府潛藏負債金額達2518億元，林顯傾強調，該金額為銓敘部推估未來30年，市府須給付舊制公教退休人員退休金與18%利息，事實上此金額會逐漸降低，且年金改革通過後，推估金額也將會減少。
「台中市政在轉大人的關鍵時期，特別需要基礎建設！」林顯傾表示，市府將以財政支援建設，截至今年4月底止，台中市平均每人負擔債務為3.4萬元，低於高雄市9.43萬元、台北市4.3萬元、新北市3.6萬元、台南市3.54萬元，仍為6都第2低，財政穩健。
對議員指市府舉債1065億元，財政局澄清，市府目前1年以上債務未償餘額為665億元，其餘400億元為議會通過預算准予舉債，但事實上市府尚未動用。
(中時)
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