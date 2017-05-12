MLB》小熊戰績差 鬼才麥登這樣說…
去年捧起108年首冠，芝加哥小熊開季戰績卻不甚理想，目前僅5成勝率，國聯中區排名第4僅勝海盜隊，外界認為是先發輪值不若去年強勢是主因，但「鬼才」教頭麥登(Joe Maddon)另有一套說法。
麥登認為開季賽程對小熊不利，球員睡眠被剝奪是關鍵，「開季賽程很不利，沒有人有機會好好進入狀況。我想睡眠被剝奪勝過其他因素。」小熊本季已經打了3場週日賽，包括上週與洋基的18局大戰，9日還與洛磯進行一日兩戰。
上季拿下103勝的小熊，去年此時戰績是26勝8負，前年此刻也有19勝15負，該季小熊挺進季後賽，不過本季至今僅17勝17負。
「我不認為大家視冠軍理所當然，我喜歡『期待』這兩個字，我也了解今年肯定會截然不同，這是必然的。」對於小熊開季「慢熱」，麥登並不擔心，他坦言先發輪值表現的確不理想，但他重視的還是防守，「最大問題還是防守，平常能處理的球我們沒能掌握好。防守才是穩定表現的基石。」
(中時電子報)
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