下周一續審前瞻 柯建銘：沒有走不完的道理
立法院經濟聯席委員會下周一將繼續審查《前瞻基礎建設特別條例》草案。民進黨團總召柯建銘今天傍晚表示，前瞻條例目前只剩下5條條文，「沒有走不完的道理」；而國民黨該玩的花招、表演都結束了，不如斯文一點，改採「文鬥」逐條登記發言，還給國會尊嚴及理性討論的空間，強調「一定要有ending」。
前瞻條例昨天終於進入逐條討論程序，目前逐條保留至第六條。柯建銘指出，關鍵條文第7條涉及預算額度及編列年限，如最後仍談不攏，那就留待院會表決處理，其他關於新增少子化、食安、人才培育、青年就業等項目，都可以來談。
被問到如國民黨持續「武鬥」杯葛，柯建銘表示，就事實面來談，民進黨具人數優勢，不管面對文攻或武鬥，「還是會走過去（指完成初審）」，只是不想弄得太難看，避免有人受傷。
談及院會已空轉數日，柯建銘表示，因討論事項內法案急迫性較低，院會屬於次級戰場，待前瞻告一段落後，再想辦法「解套」，國民黨團不可能一路杯葛下去，也要有階段性下台，「都給你（指藍營）發揮這麼久了」，院會終究得恢復正常開會。
柯建銘也再度向藍營喊話，「政權移轉症候群」該表演、抗爭都應該完畢了，不能每次都像國營事業審查一樣搞到最後一天才通過，這些都是創舉，呼籲區域藍委「自己的政治生命自己顧」，勿隨著義和團起舞。
(中時)
關鍵字：柯建銘、前瞻基礎建設特別條例
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