零撲殺！中市首創流浪動物「安寧小組」
流浪動物零撲殺2月上路，動保處長林儒良12日表示，市長林佳龍上任前犬貓撲殺年約5000多頭，認養率從55%提高到82%，僅重症才以人道安樂死，為使收容犬貓安樂死評估更嚴謹，市府首創全國成立「安寧小組」，執行人道處理犬貓判定作業。
市議員江肇國、張芬郁、鄭功進在財政經濟業務質詢指出，流浪動物中央修訂《動保法》規範貓狗零撲殺，但《動保法》新法上路前、後，台中貓狗安樂死數量皆為6都之冠，要求市府不要將安樂死作為解決收容所超收手段，讓每一隻貓狗安樂死的原因資訊公開、透明，讓社會大眾檢視。
農業局長王俊雄強調，快速重建后里收容中心，增加流浪動物的收容數，也會與民間的中途之家合作，補足收容量不足的狀況。
林儒良表示，台中市流浪動物安樂死數量，從2015年1140頭，2016年301頭，統計1至4月為66頭，且皆為重症犬貓，因不忍其受苦，故忍痛安樂死，其實動保人員也很不捨。
為使收容犬貓安樂死評估更公允，市府首創全國成立「安寧小組」，執行人道處理犬貓判定作業時，請來外部獸醫師及動物保護團體代表等具專業人士，安樂死犬貓為安寧小組委員評估後並取得共識，也呼籲民眾飼養前仔細評估自身狀況，養牠愛牠把牠當家人不離不棄。
(中時)
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