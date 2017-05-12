世越號上岸後 船尾發現大量骨骸
根據外媒報導，3年前因傳難而沉沒的南韓客輪世越號，今年3月被打撈上岸後，今(12)日下午在人員搜索下，在船尾發現了大量骨骸，初步判定為人骨，這是繼10日以來，再度尋獲疑似失蹤者遺骨。
2014年4月16日，世越號在開往濟州島的途中翻覆，當時輪船上共有476人，造成了295人死亡、172人受傷，另有9人下落不明，兩天後，世越號翻覆沉沒，船體也完全沉入水中。今年3月，世越號剛被打撈上岸不久，南韓海洋水產部就宣布在船體下方找到人骨殘片，但經DNA比對後證實只是豬骨。
韓聯社報導，世越號現場處理本部今日表示，當地時間下午4時40分，在第4層船尾發現大量遺骸，在現場的法醫機構國立科學搜查研究院的專家，通過肉眼進行了確認，初步認為是人骨，現場處理本部則稱疑似為失蹤者遺骨；10日在左舷船尾發現的兩塊骨骸，已交由國科搜本院進行詳細調查，完整的DNA分析報告，預計耗時約1個月。
剛上任的南韓新總統文在寅，昨日在青瓦台與幕僚共進午餐，要求南韓檢方重新調查在前總統朴槿惠時期發生的「閨密門」案，以及世越號沉船事件。
(中時)
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