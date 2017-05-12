世衛無計畫邀台參與WHA 府：遺憾與不滿
台灣確定收不到「世界衛生大會」（WHA）邀請函，總統府發言人林鶴明表示，「世界衛生組織」（WHO）屬於世界，關切的是全體人類的健康，台灣作為國際社會的一份子，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，沒有被排除在外的理由。這個道理不辯自明。
對於「世界衛生組織」（WHO）於日內瓦時間5月12日上午有關我國參與「世界衛生大會」（WHA）的說法，林鶴明表示，府方表達遺憾與不滿。也再次呼籲「世界衛生組織」（WHO）應正視台灣作為全球防疫體系一環，正視兩千三百萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。
林鶴明說，世衛的作法不會動搖我國參與並貢獻國際社會的決心，政府將繼續努力，並持續推展、深化與各國相關部門之合作，確保國人的健康權益。
(集團連線報導)
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