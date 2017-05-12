WHA受邀無望 衛福部長：傷害兩岸人民感情

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

世界衛生組織WHO今正式表示，今年不會發世界衛生大會WHA的邀請函給台灣，衛福部長陳時中傍晚出面回應，認為中國大陸如此的打壓，「傷害兩岸人民的感情」他指出，會和外交部商討抗議方式，並積極尋求各國雙邊、多邊會談，更強調「相信以台灣的防疫和醫療實力，不會持續被WHA拒於門外」。

第70屆WHA將在本月22日於瑞士日內瓦舉行，我國今年將中斷連8年以觀察員身分與會的紀錄，衛福部也對此表達「遺憾、不滿、不理解」。陳時中指出，早預知有如此的結果，但在確定前「維持高度期待、對事情比較有幫助」，然而照目前的情況來看，今年參加的可能性幾乎是零，「維持期待也只是自欺欺人」。

陳時中說，現階段將啟動第三階段的計畫，除了外交部討論抗議方式，也將赴日內瓦「表達我國的感覺和想法」，並積極跟國際友人交流、尋求支持和交換醫療訊息，建立好雙邊以及多邊的友好關係，確保我國健康和資訊不會落後。

被問到在日內瓦時「是否將不會和中國大陸進行接觸」，陳時中坦言「不會有太主動的接觸」，但強調若真的在路上遇到，會跟對方表達「中國大陸政府應重視醫療衛生的專業立場，不要傷害兩岸人民感情。」

由於確定無法進入大會現場，代表團也將精簡化，陳時中說，目前團員預計就是健保署、疾管署、國健署、食藥署、照護司等單位署長，並表示各首長各自有熟識的國外友人，是個好的溝通者，在各項雙邊、多邊會議中能代表我國傳達正式的訊息，「外交部也已安排了多場雙邊及多邊會議」。

陳時中最後強調，WHA並非只有今年才有，且我國參加是為了健康權，而非任何特別的目的，所以儘管今年未受邀，未來仍會持續努力，「相信以台灣的防疫和醫療實力，不會持續被WHA拒於門外」；他再次呼籲，我國已經數度跟世界證明，台灣防疫資訊公開、病毒檢測能力強、樂於和世界分享病毒株資訊，「少了我們這位高水準的夥伴，是世界的損失」。

(中時)