椿象危害荔枝收成 中市允每公頃補助3000元資材

市議員張玉嬿、謝志忠、蔡雅玲、何明杰關心荔枝椿象危害問題，市府允諾每公頃補助3000元資材。（盧金足攝）

荔枝椿象因為會刺吸植物的嫩芽、嫩梢、花穗及幼果，導致果樹落花、落果，近年已成為最令農友苦惱的入侵害蟲。為加強防治，台中政府農業局積極輔導農民以「平腹小蜂」進行生物防治，並補助農民以安全藥劑防範。農業局長王俊雄表示，為減少荔枝椿象對荔枝農造成的損失，將補助農民每公頃3000元資材，協助農民度過難關。

台中市議會今天（12日）進行財政經濟業務質詢，市議員張玉嬿、謝志忠、蔡雅玲、何明杰均關心荔枝椿象危害問題，荔枝農連續兩年收成差，去年因為遇到寒害，今年則因荔枝椿象蟲數增加太快，農民措手不及，希望農業局可以補助農民每公頃3000元資材，減少農民損失。

張玉嬿說，今年無患子科的荔枝、龍眼樹上處處可見荔枝椿象，造成果農、蜂農損失不小，她上月去隨專家查看時，觸目驚心，所以特別冒著被荔枝椿象噴出酸液的危險，親自去採集來給市府局首長認識這種危害農民甚鉅的怪蟲。

她拿出裝有荔枝椿象成蟲、幼蟲及蟲卵的箱子，一打開就臭味四溢，令在場官員掩鼻；張玉嬿表示，民眾不慎觸碰到荔枝椿象的臭液，還可能會潰爛，荔枝農就是這麼辛苦的在和蟲蟲對抗，希望局處長也能感同身受。

農業局長王俊雄表示，荔枝農因為天氣、蟲害等因素，連續兩年收成不好，政府應當協助，農業局將依照議員意見，補助農民每公頃3000元資材，減少農民損失。

針對荔枝椿象的防治，農業局表示，為減少荔枝椿象對農作物造成的損害，農業局與行政院農業委員會苗栗區農業改良場合作進行生物性防治，在太平、霧峰等區施放「平腹小蜂」，「平腹小蜂」會寄生在荔枝椿象的卵上，使卵無法孵化，可有效減少荔枝椿象的數量。

此外，農民可將附有荔枝椿象卵塊的葉片寄至苗改場，苗改場會協助將已寄生平腹小蜂的荔枝椿象卵塊寄回給農民。

在化學防治上，農業局已通知各公所、農會向農民宣導以農委會毒物藥物試驗所推薦用藥防範，並補助農民施藥費用每公頃500元。

此外，市府也分工共同防範荔枝椿象，除由農業局輔導各區農會、公所辦理農田荔枝椿象危害情形調查、管理、防治及教育宣導工作，教育局也積極督導所屬各級學校辦理防治及教育宣導，建設局並辦理公園、綠地、園道及分隔島荔枝椿象危害情況調查與環境管理規劃，觀光旅遊局則督導所屬觀光地區及風景區荔枝椿象防治工作。

農業局表示，民眾在家也能自行進行防治，可加裝隔離網防止成蟲飛入產卵，或使用合法安全藥劑噴在紗窗上，也有忌避效果；此外，由於蟲卵無毒性，可直接摘除銷毀或以木片刮除，但請勿徒手捕捉孵化的若蟲及成蟲，可以塑膠袋套捕，密封丟棄，避免皮膚誤觸臭液而受傷。

(中時)