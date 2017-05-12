400萬保時捷載百萬毒品 違停引來警盤查

兩嫌移送法辦。（圖/葉書宏翻攝）

警方查獲市值破百萬元毒品。（圖/葉書宏翻攝）

警方查獲市值破百萬元毒品。（圖/葉書宏翻攝）

連嫌駕駛的保時捷休旅車。（圖/葉書宏翻攝）

連嫌駕駛的保時捷休旅車。（圖/葉書宏翻攝）

「不准動！給我下車！」新北市中和警分局警員鄭宸鉉、徐英哲10日下午3時許，在中和區新生街取締一輛保時捷休旅車違停，31歲連姓駕駛佯稱配合，卻趁機關上車窗夾住鄭員右手，所幸徐員連忙上前協助，車內兩嫌乖乖就範，查獲市值破百萬元毒品及空氣手槍、現金20萬元。

警方調查，連嫌駕駛價值超過400萬元的保時捷休旅車，搭載41歲許姓友人10日下午3時許，違規臨停在新北市中和區新生街，積穗派出所警員鄭宸鉉、徐英哲巡邏經過上前盤查。

連嫌搖下車窗佯裝配合，鄭員伸手進入車內要拿取證件時，連嫌突然將車窗關閉緊緊夾住他的右手，還一度作勢要加速逃逸，徐員見狀立即上前協助，當場作勢要拔槍喝令「不准動！給我下車！」

坐在副駕駛座的許嫌嚇得開門下車，連嫌才搖下車窗，兩人雙雙遭警方上銬逮捕，警方在車內查獲海洛英20.5公克、安非他命1474.3公克、毒咖啡包4包、手機2支、SIM卡5張、帳冊、販毒所得20萬元現金、空氣手槍1支。

兩嫌偵訊時坦承持有毒品，皆矢口否認販毒，對於車內現金及毒品來源避重就輕。警方訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦，正擴大清查毒品來源。

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(中時)