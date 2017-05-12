出賣媽媽年輕美照 抽掃地機器人
新北市市場處粉絲專頁「來新北逛菜市」推出「限時出賣媽媽」活動，民眾只要在本月14日前在指定貼文上傳媽媽年輕時的照片並留言，就有機會抽中掃地機器人。此外，5月13日當天到三峽公有市場，還有機會用20元買到價值200元的限量福袋，歡迎民眾到市場消費並參加活動。
市場處表示，為了總是穿梭市場忙進忙出的媽媽們，特別於粉絲專頁舉辦母親節活動，希望喚起她們的美好回憶。
市場處表示，只要14日前上傳媽媽年輕時的照片，同時寫下媽媽最愛逛的新北公有市場，即有機會抽中掃地機器人和新北市場消費券，不僅可以一睹母親年輕時的風采，更可以替媽媽省荷包、輕鬆打掃家裡。
此外，今年三峽市場訂於本月13日上午9時30分開賣「20元感恩福袋」，民眾只要用20元就有機會買到限量福袋，內容包含200元現金禮券與精美小禮，非常划算。
市場處長謝俊隆表示，希望透過不一樣的活動，讓媽媽跟孩子一起回味年輕時的照片，透過今昔照片的比較，感恩媽媽對家庭的付出和辛勞。此外，在6月4日前陪媽媽到市場消費，用行動支付結帳更有機會抽中鑽石項鍊，詳情可至來新北逛菜市粉絲專頁查詢。
(中時)
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