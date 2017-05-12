裝熟騙老婦7000元生活費，嫌犯被逮

薛嫌利用話術，編故事博取老婦信任，再假借機車故障向被害人借錢修車。（潘建志翻攝）

屏東鹽埔鄉陳姓老婦到新圍派出所報案，指出日前1名自稱兒子友人的男子到她家中說要找兒子，表示曾與兒子共事過，並說了一篇天花亂墜的故事，讓她信以為真；男子隨後以修機車為由，向她借了7000元。她事後向兒子查證，發現兩人根本不認識，才知被詐騙。

老婦難過向警方表示，7000元是她一個月的生活費，少了這筆生活費等於一個月不用吃飯了。警方因此調閱路口監視器，發現當日有1名身穿黑灰色上衣、頭戴棒球帽的男子非常可疑，經指認後確認是嫌犯。

警方以車追人，找到家住高雄的薛姓嫌犯，他到案後坦承，因看到陳婦非常純樸好騙，因此利用話術詢問對方有無子女，並佯裝故友探訪，再順著老人家的回話細節，編出一個故事博取信任，再假借機車故障向被害人借錢修車。

薛嫌表示因急需用錢，才出此下策，並非有意要詐騙婦人。不過警方對薛嫌說法存疑，要擴大追查有無相關類似詐騙案件。也呼籲家中有長者的民眾提高警覺，多多關心老人家，避免被詐騙。

(中時)