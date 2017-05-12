裝熟騙老婦7000元生活費 嫌犯被逮
屏東鹽埔鄉陳姓老婦到新圍派出所報案，指出日前1名自稱兒子友人的男子到她家中說要找兒子，表示曾與兒子共事過，並說了一篇天花亂墜的故事，讓她信以為真；男子隨後以修機車為由，向她借了7000元。她事後向兒子查證，發現兩人根本不認識，才知被詐騙。
老婦難過向警方表示，7000元是她一個月的生活費，少了這筆生活費等於一個月不用吃飯了。警方因此調閱路口監視器，發現當日有1名身穿黑灰色上衣、頭戴棒球帽的男子非常可疑，經指認後確認是嫌犯。
警方以車追人，找到家住高雄的薛姓嫌犯，他到案後坦承，因看到陳婦非常純樸好騙，因此利用話術詢問對方有無子女，並佯裝故友探訪，再順著老人家的回話細節，編出一個故事博取信任，再假借機車故障向被害人借錢修車。
薛嫌表示因急需用錢，才出此下策，並非有意要詐騙婦人。不過警方對薛嫌說法存疑，要擴大追查有無相關類似詐騙案件。也呼籲家中有長者的民眾提高警覺，多多關心老人家，避免被詐騙。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。