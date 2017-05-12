慶祝母親節 陳菊到高鐵站發送火鶴花
高雄內門盛產火鶴花，為慶祝母親節同時替花農行銷，高雄市長陳菊趕在母親節前夕，12日下午親自前往左營高鐵站，為返鄉旅客送上火鶴花，1000枝火鶴很快被索取一空。
陳菊表示，高雄火鶴花每年皆在母親節前夕進入盛產期，產季則從5月維持至8月，火鶴花語「熱情、幸福、關懷」，顏色也相當繽紛，能夠帶給人們幸福感受，和康乃馨一樣適合子女送給媽媽表達感恩情意。
市府準備1000枝火鶴，今天下午安排市長陳菊親自前往左營高鐵站，送給返鄉歡度母親節的遊子，希望讓他們帶回家轉送媽媽；立委劉世芳也陪同發送，提前祝賀市民母親節快樂。
火鶴花產業創始型農李基來，和他的子女李侑宸、李宜真也現身高鐵站，李基來耕耘火鶴產業，今年他一雙子女更正式成為高市農業局輔導的型農，準備接下內門「真美花園」招牌，象徵農業世代傳承。
高市農業局長蔡復進指出，高雄火鶴花主產地在內門區，因花色多樣、切花耐放等優勢，除了供應國內市場，也是外銷國外的主力花種，農業局特別針對火鶴花推出「拓展國外市場獎勵計畫」，希望協助高雄火鶴花揚名國際。
(中時)
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