失誤害球隊遭追平 中信吳東融好自責
中信兄弟昨鏖戰12局輸給統一獅，原本8下還以1分領先，未料游擊手吳東融一開始就出現要命失誤，導致最後遭追平，吳東融12日與富邦悍將賽前坦言自責，「那球覺得可以往前接，但球的彈跳沒有算好，自己沒掌握住，不然球傳準應該有機會的。」
吳東融今年職棒第二個球季，在二軍出賽11場打擊率高達5成91、上壘率6成27、長打率7成50成績，守備率則有9成80。他升上一軍打了3場，依舊有打擊率3成75、上壘率5成、長打率7成50、1轟成績，但守備卻有待加強，連同昨天出現的失誤，本季11次守備機會已出現2次失誤，守備率僅8成18。
「一二軍強度跟節奏都不一樣，還得適應。」吳東融坦言，昨天出現失誤他也很自責，且網友的輿論有時殺傷力強，多少會受到影響，但現在他所能做的，就是盡量別讓自己受影響，繼續專注眼前，「上到一軍後，包括征戰各地的疲憊、球場特性不同等因素，都得一個個去克服，現在就不想太多，得想辦法留在一軍！」
(中時電子報)
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