太惡劣！拖人違規車輛 還偷車內現金

拖吊場葉姓司機偷竊車內現金八千元。（葉書宏翻攝）

拖吊場葉姓司機偷竊車內現金八千元。（葉書宏翻攝）

21歲蘇姓送貨員日前將小貨車違停在新北市新店區安康路附近，因違規停放遭拖吊車拖走，蘇男前往新店寶橋路民營的「亞旺拖吊場」領車時，卻發現車內貨款短少8000元，蘇男報警後發現竟是被拖吊場葉姓司機偷走，氣得痛罵「太可惡了！」

警方調閱監視器發現，蘇男的小貨車被拖回拖吊場後，只有葉姓司機靠近過小貨車，偵訊時他一度言詞閃爍，最後才坦承，「將車外的封條撕掉，發現車內腰包有1萬8千元現金，一時貪心偷走8千元。」警訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)