單親弱視媽靠雙手按摩養癱兒 現身說法鼓勵求職民眾

弱視的阿瑛從失業、兒子罹癌變癱瘓的谷底爬出來，靠雙手當一名按摩師。(曹婷婷攝)

單親媽媽阿瑛5年前原本擔任清潔工，因患有家族遺傳弱視，病情嚴重到影響工作而失業，兒子又在畢業前夕診斷罹患末期腦瘤，如今癱瘓在床，望子成龍期待一夕落空，阿瑛在南盲協會幫助下，擔任按摩師，母親節前夕現身說法，希望砥礪更多人，克服難關。

勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今天結合「社團法人台南市盲人福利協進會」舉辦「母親真偉大 一起來幫『盲』」活動，台南就業中心胡瑞娟主任送給每位民眾裝滿祝福的康乃馨花束，接著邀請視障媽媽阿瑛為現場媽媽按摩舒壓，鼓勵求職朋友不輕言放棄。

阿瑛是堅強獨力扶養兒子的單親媽媽，孝順的兒子原本打算大學畢業後努力工作，讓眼睛不方便的媽媽放下養家重擔，但兒子卻在畢業前夕診斷出罹患末期腦瘤，細胞擴散到脊髓，癱瘓在床，讓阿瑛肩上經濟負擔更加沉重。

所幸，她從朋友那獲知有許多視障從事按摩工作，去年7月取得按摩丙級證照，也順利在南盲協會擔任按摩師的工作，一開始剛入行，客源和收入不穩定，每餐縮衣節食，還需要負擔兒子的醫療費，她始終沒有放棄，努力完成每一次的工作，細心的服務客人，慢慢累積客源。

回想那段沒有收入的日子，再加上兒子醫療費，整個人像一條繃緊的弦隨時會斷掉，但她告訴自己要堅持下去。

阿瑛說，雖然兒子已經癱瘓6年，她每週仍會到護理之家探望兒子、陪他聊聊天，想起兒子癱瘓前對她說：「媽媽，你辛苦了，我畢業後就可以去工作養你了」，阿瑛還是很窩心。

「社團法人台南市盲人福利協進會」表示，為協助視障朋友開拓就業機會，協進會於許多公共設施設立視障按摩小站，就是希望更多像阿瑛這樣的視障朋友克服視障的困境，能重新進入職場，開拓新生活領域及工作機會，希望透過本次活動，讓更多民眾認識並支持她們。

胡瑞娟說，求職路上，可能遇到不同情況，唯有學習阿瑛遇到困難不逃避，不輕言放棄，將困難化為成長的養分，才能讓自己立於不敗之地，同時也為家庭創造新奇蹟。

(中時)