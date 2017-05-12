給人民保母打氣！警分局這麼做好窩心

新北市中和警分局為促進員工健康，今（12日）邀請板橋國泰醫院辦理員工健康檢查。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為促進員工健康，今（12日）邀請板橋國泰醫院辦理員工健康檢查。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為促進員工健康，今（12日）邀請板橋國泰醫院辦理員工健康檢查。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為促進員工健康，今（12日）邀請板橋國泰醫院辦理員工健康檢查，期許同仁有健康的身心來全力保衛及服務民眾。

分局長陳銘宗表示，員警工作全年無休，24小時不間斷，往往容易忽略自己的健康，並影響工作的效率及品質，希望透過檢查，能即早發現影響身體健康的警訊，即早發現，即早預防，並喚醒員警對健康的重視。

與板橋國泰醫院健檢專業團隊辦理，免費檢驗項目包含尿液、糞便、糖尿病、肝功能、痛風、心血管、骨骼機能、癌症、超音波及X光檢查等共計21項，現場有警察人員、約聘人員、退休人員、民防、義警、義交及志工等近百人參加，現場非常踴躍，期許有個健壯的人民褓姆團隊來捍衛民眾的生命安全。

(中時)