王景玉因兩公約免死 名嘴「翻譯」判決書：怪我嗎？

斬殺小燈泡凶嫌王景玉。（本報系資料照）

羅友志翻譯王景玉判決書，坦言實在無法罵法官恐龍。(取自羅友志臉書)

王景玉去年3月殘忍殺害4歲女童「小燈泡」，士林地方法院今(12日)一審宣判，將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。名嘴羅友志更在臉書「翻譯」王景玉判決書，以法官口吻表示：「我的工作就是看立法院的規定，我們立法院呢，就是看那個『兩公約』規定的來規定的，而立法院的那些人，是你們按照規定，選出來這些人來定規定的。你怪我嗎？」

小燈泡命案，士林地院今天上午宣判，依成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪明確，依照兩公約對於精神病患不得判處死刑，判決無期徒刑，褫奪公權終身，引發社會譁然。

羅友志在臉書「翻譯」王景玉判決書，以法官口吻寫下「我是法官，但是我也是有兒子女兒，看到這王八蛋砍小燈泡的頭，我也很賭爛！但是，我是爸爸也是法官，我必須顧到我的工作」、「我也知道要判他死刑的民調很高，我也曉得大家認為沒判他死刑，社會就很不爽，爸爸媽媽都不曉得怎麼辦了，但是沒辦法，這是立法院規定的」。

羅友志在判決書中看到法官無奈，最後也感嘆稱看到這案子，還真的罵不出「恐龍法官」這4字。

(中時電子報)