王景玉因兩公約免死 名嘴「翻譯」判決書：怪我嗎？
王景玉去年3月殘忍殺害4歲女童「小燈泡」，士林地方法院今(12日)一審宣判，將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。名嘴羅友志更在臉書「翻譯」王景玉判決書，以法官口吻表示：「我的工作就是看立法院的規定，我們立法院呢，就是看那個『兩公約』規定的來規定的，而立法院的那些人，是你們按照規定，選出來這些人來定規定的。你怪我嗎？」
小燈泡命案，士林地院今天上午宣判，依成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪明確，依照兩公約對於精神病患不得判處死刑，判決無期徒刑，褫奪公權終身，引發社會譁然。
羅友志在臉書「翻譯」王景玉判決書，以法官口吻寫下「我是法官，但是我也是有兒子女兒，看到這王八蛋砍小燈泡的頭，我也很賭爛！但是，我是爸爸也是法官，我必須顧到我的工作」、「我也知道要判他死刑的民調很高，我也曉得大家認為沒判他死刑，社會就很不爽，爸爸媽媽都不曉得怎麼辦了，但是沒辦法，這是立法院規定的」。
羅友志在判決書中看到法官無奈，最後也感嘆稱看到這案子，還真的罵不出「恐龍法官」這4字。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。