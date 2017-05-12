王溢正前5局飆8K 桃猿2比0領先統一
Lamigo桃猿與統一獅今在台南棒球場交手，猿隊本土左投王溢正展現Ｋ功，加上首局猿隊就利用3支安打串聯，狙擊獅隊洋投布魯斯，前5局結束取得2比0領先。
王溢正今年開季表現平平，前三場先發，自責分率高達7.47，曾被教練團跳過一場先發前往牛棚調整，上月底回到先發輪值後，找回應有身手，展現強大壓制力，前兩場都繳出7局優質先發。
此役繼續維持水準，前5局投球，就飆出8次三振，追平生涯單場最多K，也僅被獅隊打者擊出2支安打，沒有失分。
獅隊洋投布魯斯，此役首局就遇到亂流，一連被郭嚴文、王柏融與林泓育敲出安打，失掉2分，但隨後幾個半局及時回穩，沒有再失分，5局投球，被擊出4支安打，投出4次三振。
(中時電子報)
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