大陸焦慮媽媽排行 上海居冠

母親節將至，大陸UC大數據發布了國內首份《中國媽媽焦慮指數報告》，期望借此剖析大陸「焦慮媽媽」這一群體，讓她們能夠得到更多的關注，聽見更多來自她們內心的聲音。

《齊魯晚報》報導，報告顯示，媽媽焦慮指數排名前十的城市均為一、二線城市，最焦慮的是上海媽媽，北京居次，深圳第三。

而在年齡分布上，80後的媽媽成最焦慮人群，超過90後與70後媽媽。作為第一代獨生子女，80後媽媽面臨的壓力已遠超她們父母。學區房、子女入學、老人贍養、二孩壓力等等都加重了她們的焦慮。

(旺報)