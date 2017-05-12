「一帶一路」日本訪中團陣容堅強 安倍盼傳達想與中國修復關係

日本首相安倍晉三的政務秘書官今井尚哉13日起訪問中國，將出席14、15日兩日在北京舉行的「一帶一路國際合作高峰論壇」，他也可能與中國政府和中國共產黨要人會面。日媒報導，首相秘書官除了陪同首相外訪外，獨自訪問外國乃罕見的特例，可能想營造改善停滯的日中關係之環境。

「一帶一路」相關國際會議是由中國國家主席習近平主導，希望在中國的主導下，推動廣域經濟圈的構想。安倍派出最信賴的親信，且在中國人脈廣的自民黨幹事長二階俊博出席，看得出是想探尋中方改善日中關係之意願，也希望與對北韓具影響力的中國加強合作。

《日本經濟新聞》報導，過去政務秘書官單獨外訪是特例，但今井外訪並非稀奇的事。安倍今年2月訪美，與川普總統會談前，也曾派今井2度訪美，與川普的女婿、兼白宮高級顧問的庫許納等人會面，溝通有關安全保障和通商問題。

由二階擔任團長的訪中團約有50名團員，由經團連會長榊原定征和自民黨幹事長代理林幹雄擔任副團長，還有日本外務省、經產省幹部等隨行。這次今井出馬也可看出安倍對中國的重視。

安倍11日在首相官邸召見了12日訪中的二階，並將寫給習近平的親筆信函交給二階，請他轉交習近平，並要二階轉達，盼能改善日中關係。二階則向安倍表示，將盡力促成日中兩國領袖早日互訪。

(中時)