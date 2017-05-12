女裸下身求援嚇跑3路人 慘遭性侵
桃園一名妙齡女，去年暑假深夜到中壢一間工廠附近溜狗，竟引來朱姓男子覬覦，慘遭黃色雨衣蓋頭、強拖進樹叢性侵，女子一度發現有人經過，趁隙推倒朱男逃脫，裸下身向外求援，但3名路人都被她嚇跑、沒人伸出援手，直到工廠警衛見狀才報警，桃檢依強制性交罪判朱男4年半。
朱姓男子去年暑假在中壢一間工廠監工，7月15日晚間和同事飲酒作樂後返回工地已凌晨，朱男見妙齡女遛狗經過，心生歹念，拿起黃色雨衣，強罩住女子頭部，恫嚇：「我有武器，要是亂動或尖叫就傷害妳！」隨即喝令女子坐上機車，朱男則在她身後環抱控制，載往工廠後方偏遠處。
朱男停車後把女子抱下車，帶往樹叢裡拔光下半身衣物上下其手，強襲胸、指侵、性侵，過程中還因緊張無法勃起，強逼女子幫他口交，恫嚇不從就持刀傷她。
女子慘遭蹂躪近1小時，突然聽聞有聲響，隱約發現有1人特別靠近，使勁全力推開朱男後，裸著下半身從草叢竄出求救，但路人被嚇跑，她轉而向另外2名路人求救，豈料對方仍被嚇跑，她只好往光源處求援，終於遇到工廠保全伸出援手，拿衣物給她並幫忙報警。
朱男被逮後矢口否認犯行，稱聚餐後返回工廠即一直在領班室睡覺，直到凌晨2點接獲同事來電才返家，但監視器拍下他綁著腰包騎車身影，且12點半載女子時雙腳垂放2側、1點40返回工廠雙腳放機車踏板，與女子所述相符，依強制性交罪判刑4年半，全案仍可上訴。
(中時)
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