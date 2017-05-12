高國輝炸本季首轟 富邦悍將3分領先兄弟
富邦悍將昨雖輸給Lamigo桃猿，不過投打狀況似乎好上許多，他們12日對決上周讓他們吃足苦頭的中信兄弟，前5局連同「棒球情人」高國輝的本季首發全壘打，掃出10支安打進帳4分，洋投力猛雖在首局失掉1分，不過隨後未再讓兄弟越雷池一步，5局結束，富邦暫4比1領先。
富邦與中信上周在澄清湖交手，擔任主場球隊的中信連3場比賽拿下勝利。此役兩隊再度碰頭，兄弟首局就發動攻勢，2出局後攻占滿壘，但僅靠力猛保送擠回1分。而富邦則很快做出回應，面對上周完封他們的兄弟洋投羅曼，首局就靠2支安打跟1次保送攻占滿壘，林益全再擊出高飛犧牲打，打進第1分。
隨後力猛回復穩定，投到5局沒再失分，羅曼則在兩度落難。3下1出局後，羅曼保送林哲瑄，下一棒高國輝把握機會，一棒扛出中左外野2分炮給羅曼一記重拳。但羅曼的噩夢還沒完，4下他一上場又連讓3名打者上壘，不過他把傷害降到最低，僅因高國輝的高飛犧牲打失掉第4分。
(中時電子報)
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