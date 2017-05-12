「新北市自造教育示範中心」正式揭牌

新北市教育局今（12日）在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」。（葉書宏攝）

新北市教育局今（12日）在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」。（葉書宏攝）

新北市教育局今（12日）在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」。（葉書宏攝）

新北市教育局今（12日）在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」。（葉書宏攝）

新北市府率先全國推廣創客教育，並在6所學校建置創客教室，為持續推廣今（12日）在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」。教育局長林奕華強調，創客強調動手實作和問題解決的能力，未來不要照顧偏鄉，更要朝著校校有創客的目標努力。

新北市府教育局於104年率全國之先推廣創客教育，並於積穗國小、鶯歌工商、新北高工、板橋高中、金山高中、中和高中等6校建置創客教室，形塑創客教師社群及發揚新北創客教育精神。

為持續深化創客教育，整合教育部及各校資源，在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」，並以「新北五創」作為中心推廣創客教育之主軸，強調「創客漂鳥」、「創地共享」、「創愛傳鄉」、「創師培訓」、「創發課程」五大特色，同時宣示106年度創客課程再進化，將透過「創客設備借用」、「空間資源共享」、「偏鄉學校推廣」、「種子師資培訓」、「三階課程分享」等方式進行。

教育局長林奕華表示，新北「創客教育」強調動手實作和問題解決的能力，首重「實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大理念，從「基礎工具學習」、「模組架構熟悉」到「創發作品產生」三階段養成歷程的最佳範例，更希冀藉由「新北創客123」口號「1個idea、2人一起動手做、35好友齊分享」，讓師生能夠發揮想像力，即「想得出來，就做得出來」，並結合未來新課綱科技領域課程目標。

鼓勵落實到各校科技領域課程中，以翻轉現有的學習模式，培養可跨域創意解決問題，並可與國際競爭之人才，未來預計規劃陸續於9月至12月辦理創客季相關活動，如9月辦理創客百場研習、偏鄉創客體驗。

10月辦理兩岸創客論壇及創意滑車，11月辦理師生創客松及決戰伸展臺；12月辦理創客聯展暨教案成果發表等相關活動，將提供展能平臺，展現學生豐富的成果。期待發散創客精神的能量，深植新北市每一處校園，達到「校校有創客」之目標。

(中時)