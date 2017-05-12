朝陽科大國際爭光　馬來西亞發明展勇奪2金4銀1特別獎

朝陽科技大學在「馬來西亞ITEX國際發明創新科技展」大放異彩，勇奪2金4銀及1座特別獎。（朝陽科大提供）

朝陽科技大學師生6件參賽作品，在「馬來西亞ITEX國際發明創新科技展」拿下全壘打佳績。（朝陽科大提供）

朝陽科技大學12日在「馬來西亞ITEX國際發明創新科技展」大放異彩，6件參賽作品拿下全壘打佳績，勇奪2金4銀及1座特別獎。校長鄭道明表示，師生發明創作具創意、生活化及實用性高，頻頻在國內外發明、創業及商品化競賽獲獎肯定，校方輔導多件專利技轉，未來將再輔導商品化創業。

「2017馬來西亞ITEX國際發明創新科技展」今天在吉隆坡公布參展獎項。在朝陽科技大學與世界發明智慧財產聯盟總會共同領軍之下，台灣代表團今年不負眾望傳回捷報，共拿下42金、47銀、15銅的佳績。其中，朝陽科大6件參賽作品，勇奪2金4銀及1座特別獎的亮眼成績。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽科大「三創教育與發展中心」成立以來，師生發明作品在國際發明展嶄露頭角，至今已累積58金83銀33銅及36座特別獎的佳績，實力不容小覷。不但在國際發明大賽頻頻奪金，在各項創業以及商品化競賽表現亮眼。

鄭道明指出，朝陽科大師生參展的創作，不但具創意、生活化，且實用性高，學校「產學合作處」已輔導多件作品與廠商洽談專利技轉，未來將更進一步結合「創新育成中心」輔導獲獎團隊創業，將學生的創意發明導入商品化，實質貢獻產業。

獲得金牌及特別獎肯定的「多功能科技農業蟲害防治4.0」，是朝陽科大費洛蒙中心團隊結合應用化學系、資訊及通訊系，錢偉鈞、曾瑞昌、林進發、劉蒨蒨及張經盛等師生的作品，運用替代農藥的長效型費洛蒙誘引劑，提升害蟲防治效率，並結合物聯網傳感裝置與APP雲端服務，具有多種害蟲共同防治、危害程度監控及區域蟲隻密度數據收集功能。

榮獲金牌的「應用於堆高機具校準功能之影像辨識系統」作品，是朝陽科大資訊與通訊系學生團隊的發明，

改良堆高機影像辨識系統，將鏡頭安裝在堆高機上，以拍攝的影像搭配影像辨識技術，即時提供準確的影像與定位回報資訊，能有效減少堆高機因視線死角而造成的工安意外。

(中時)