微風粉鑽之夜 7小時拚13億元

微風粉鑽之夜讓粉色大爆發，微風集團總經理畑明男（左起）、策略長廖曉喬、孫芸芸、執行常董岡一郎昨揭開序幕。（王英豪攝）

孫芸芸穿GUCCI禮服、搭alaia高跟鞋性感露腿，身上的寶格麗珠寶總值約1億5000萬元。（王英豪攝）

廖曉喬粉嫩深V露面，穿Marchesa禮服、YSL高跟鞋，戴總值約1億5000萬元的寶格麗珠寶。（王英豪攝）

伊林娛樂林嘉綺穿側邊開高衩的平口洋裝，笑稱腿夾緊不怕走光。（王英豪攝）

微風新代言人武智蜜多麗穿Moschino深V洋裝、搭配ARTE珠寶，襯托32C好身材。（王英豪攝）

修杰楷帥穿西裝，擔任日本貴婦級美妝品牌POLA一日店長。（王英豪攝）

Sandy吳姍儒穿DKNY運動風長洋裝，擔任一日店長。（王英豪攝）

林牧潔穿廖曉潔幫她挑的Marchesa長禮服，擔任奢華寶貝一日店長。（王英豪攝）

蔡依倫穿BURBERRY洋裝，甜美出席微風之夜。（王英豪攝）

孫怡穿GUCCI褲裝，酷捧姊妹淘的場子。（王英豪攝）

微風粉鑽之夜PINK DIAMOND主題訂得好，「微風幫」廖曉喬、孫芸芸配戴總值約3億元的寶格麗珠寶，如鑽石般耀眼，今晚業績也標竿去年的13億元，是名符其實的「粉賺」！

今年首次提早到傍晚5時舉辦VVIP GALA PARTY，讓VVIP多1個小時入館購物到午夜12時，微風集團常董岡一郎希望較去年13億元稍高，7小時能達13.2億元業績。微風集團常董岡一郎期許今晚較去年13億元稍高，7小時果然衝到13.3億元業績，14個珠寶千萬刷手，人數較去年10位多，百位百萬刷手則與去年相當，成功延續1至4月較去年成長6％的買氣。

這次全館千萬珠寶品項近10件、百萬精品超過70樣，因應「粉鑽」主題推出超過百件獨家與首賣單品，與超過百件粉色時尚單品；今晚封館派對凡消費滿10萬元，有機會抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線台北-巴黎來回機票抽獎券。

孫芸芸愛鑽石，若身上行頭掉下來，一定「撲倒接住」；廖曉喬說今年粉鑽大熱門，比鑽石更貴，「怎麼樣都要有一顆」，可見粉鑽激發兩人少女心。但孫芸芸不習慣穿粉色，每回看到廖曉喬穿粉色就起雞皮疙瘩，得知這次主題是「粉鑽」差點昏倒，看到這季有很多粉色時尚單品，試著揹粉色包、擦粉色指甲油，被楊謹華誇獎是「一大突破」。

廖曉喬從小愛粉色，有很多時尚配件，比起穿深V露事業線，第一次全身都是粉色覺得「滿害羞的」。她身為微風集團策略長，不只關心業績、看到昨午下雨也緊張，還好傍晚6時雨就停，差點沒胃潰瘍，希望業績開紅盤，讓她的粉鑽目標更快達到。

24歲台、美混血的「微風新女神」武智蜜多麗昨首次亮相，被看好是昆凌接班人，她說：「昆凌很漂亮，她是我的前輩，我要跟她多學習。」，她愛唱歌、是DJ，未來不排除發唱片。伊林娛樂林嘉綺昨擔任德國頂級美妝品牌NOESA一日店長，她當媽媽後不用含添加化學物質的保養品，自信可勝任超級銷售員。

今晚紅毯眾星雲集，包括微風旗下藝人郭源元、陳若穎、宋蘋恩、書那娜、吳怡德、林繪里香及微風小男神池東澤；時尚名媛有林牧潔、蔡依倫、孫怡；藝人有修杰楷、Sandy吳珊儒、林可唯、唐葳、廖柏雅、舞陽、羅文裕；與人氣直播紅人Nita、Chiao、李玉琳，以及全聯先生和網路夯劇《空姐忙什麼》團隊等都一同參與粉色派對。

(中時)