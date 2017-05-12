男子酒駕連撞3車 6人輕重傷
（22：35更新內文）酒駕肇事！花蓮縣49歲的張姓男子，12日下午駕駛銀色廂型車，在台九線258.7K光復鄉大富段撞車，他未停下查看，又繼續肇逃，在2公里外的台九線260.5K瑞穗富源段再因雙黃線超車，追撞及對撞2車，撞擊力強大、導致6人輕重傷送醫，其中1名9個月大女嬰，到院後無生命徵象，目前轉送花蓮慈濟醫院進行急救。
據警方了解，肇事的張姓男子是土木營造商，全身多處撕裂傷被送往北榮鳳林分院急救，無生命危險，他向警方坦成自己酒駕，但因在治療中，還沒進行酒測。
初步調查指出，張姓男子昨日下午從平地森林園區南環道往西接台九線258.7K路口，卻急速從路口開出左轉往南，不慎撞上一輛北上的自小客車，張男雖左前車門有毀損，但他車子並未停下，幸好車上黃姓駕駛僅受輕傷。
沒想到張男才往南開約2公里，又在台九線富源段雙黃線超車、二度肇事；先是追撞前方白色轎車的車尾，接著又撞上台九線、富源村中正路口準備左轉北上的另一輛綠色廂型車，造成三車共6人輕重傷分別被送往台北榮總鳳林分院、玉里醫院及花蓮慈濟醫院急救。
其中白色轎車上有1名9個月大女嬰，由於撞擊力太大還當場拋出車外，送醫到院後無生命徵象，目前轉送花蓮慈濟醫院進行急救。警方則表示，雖張姓駕駛坦承酒駕，因傷勢在治療中未進行酒測，將進行抽血酒測，至於詳細事故發生原因仍待深入調查。
(中時)
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