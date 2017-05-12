廢物再利用 檳榔變身美麗藝術品
嘉義縣中埔鄉的檳榔產量數全台居冠，但仍有許多的過熟或是品項不好的檳榔被丟棄在田間，石弄村的林書筠便充分利用這些廢棄的檳榔，汁液當做顏料，繪製在布料上，呈現一幅美麗的藝術品。
原本在嘉義市興村里當里長的林書筠從事社造多年，在社造中有教導居民使用植物染的方式來創作，當初使用中在社區附近的植物來當作原料，後來認為這些植物顯不出在地特色。
在8年的里長卸任退休後，在103年10月搬到了中埔鄉石弄村，林書筠發現中埔種植了很多的檳榔樹，也有許多被丟棄的檳榔，覺得十分可惜。於是開始撿拾這些廢棄的檳榔，取出果仁曬乾後，將果仁放置在鍋子中水煮，再利用各式礦物如鐵、銅、石灰、鹽等作為媒染劑，而煮出來的檳榔染料會因為媒染劑的不同，顏色也會不一樣，大部分的色調以暖色調為主。
林書筠利用這些不同顏色的染料染在布料上，也將布匹用綁染、印染的方式創造出不同的圖案，也利用檳榔染進行社區推廣。目前也在自己的工作室推廣檳榔染DIY工作坊，推出後也深受中埔在地居民的喜愛。
林書筠表示，當初來石弄村生活時，發現當地居民除了種植檳榔之外就沒有其他工作，有點無趣。因此，自己將檳榔染帶入社區中，希望以這種方式來營造生活美學，提升在地區民生活美感，也可讓他們在生活中多點樂趣。此外，13日也會在中埔鄉的嘉檳文化館謝其昌老師的展覽中，會帶領大家體驗檳榔染方巾體驗DIY活動。
(中時)
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