WHA無望？WHO發言人：仍有可能

台灣是否能參加今年的WHA？WHO發言人Christian Lindmeier表示，一切仍有可能。（圖／美聯社）

世界衛生組織WHO今正式表示，今年沒有計畫邀請台灣參加WHA（世界衛生大會）；不過，WHO發言人Christian Lindmeier表示，一切仍有可能。

根據《美聯社》報導，WHO主席Tim Armstrong表示，沒有計畫邀請台灣參加WHA；他也說，談判仍在進行，可能允許台灣以觀察員身分出席。

據《中央社》報導，WHO發言人Christian Lindmeier對此則報導回應表示，他認為在這個階段下，一切仍有可能。他說，從2009年開始，邀台灣以觀察員身分出席，是建立在兩岸協議上，如今兩岸尚未達成共識，仍待討論。

(中時電子報)