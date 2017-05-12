懶理劈腿醜聞 雪莉穿窄裙豪放秀開腿照
23歲韓國女星雪莉今年3月與大12歲崔子分手後，「大叔控」的她近日又認戀大11歲圈外男友金民俊，聲稱只交往兩個月的她，隨後被舊愛崔子發照暗諷劈腿，她懶理醜聞，依舊在IG分享度假美照，其中一張可見她穿著窄裙盤腿坐在草地，大腿根張很開，只用一隻手掌遮掩，險走光的動作讓網友看了膽顫心驚。
旅行中的雪莉日前透過所屬SM娛樂承認有新歡，對象是大她11歲的圈外人金民俊，媒體起初報導金民俊是時尚品牌總監，面對外界討論聲浪，日前金民俊在社群網站開口解釋自己只是一間公司的小職員，並請求網友保有他身為一般人的隱私權，隨即將帳號狀態改為私人關閉。
而雪莉最近到墨西哥旅行，IG上其中一張在契琴伊薩禁區的照片，遭質疑她是否跨過柵欄在禁區拍攝，引來網友砲轟，她默默將照片刪除後，今又分享一連串在草地、沙灘的美照，支持她的粉絲仍十分買單，紛紛笑說：「哈哈像孩子一樣」、「支持妳、做自己」。
(中時電子報)
關鍵字：雪莉
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