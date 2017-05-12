受日媒關注 王柏融今因自打球退場
Lamigo桃猿今與統一獅交手，陣中主力打者王柏融，今成為日媒焦點，今首打席雖然就敲出安打，但第3局上場打擊時卻擊成自打球，隨後也在下半局球隊守備時被教練團換下場。
王柏融今年維持上季水準，今賽前打擊率高達4成16，此役首打席面對獅隊洋投布魯斯，繼續維持手感，擊出安打串聯球隊攻勢，不過第3局上場打擊時，揮擊造成自打球，不過經由防護員簡單治療後，王柏融完成打擊，可惜擊成中外野飛球出局。
為了保險起見，教練團隨即在下半局，將王柏融換下場，由朱育賢頂替，此一王柏融2打數1安打，打擊率上升至4成17。
(中時電子報)
關鍵字：王柏融
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