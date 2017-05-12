詹詠然、辛吉絲 馬德里爭第2冠

詹詠然（右）、辛吉絲在馬德里女網賽合照。（資料照／劉雪貞提供）

詹詠然、「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)，合作後首個紅土賽事馬德里網賽，準決賽花62分鐘，6比3、6比2拍落地主組合桑多妮亞（Arantxa Parra Santonja）／艾斯皮諾薩（Silvia Soler-Espinosa），明拚攜手第2冠。

「辛然配」11日苦戰3盤，4比6、6比3、10比8逆轉勝德捷聯軍葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）／佩絲克（Kveta Peschke）。12日碰地主組合首盤6比3拿下，氣勢正旺的「辛然配」，次盤連下4局，第8局化解3個破發點，順利6比2拍落對手挺進決賽。

「辛然配」3月印地安泉網賽捧起首座冠軍，邁阿密網賽4強止步，決賽對手將是匈捷聯軍巴波斯（Timea Babos）／賀拉瓦柯娃（Andrea Hlavackova），羅馬尼亞組合世界第8哈麗普(Simona Halep)／貝古（Irina Begu）勝方。

謝淑薇與張凱貞在ITF法國卡涅女網賽準決賽也開出紅盤，2比6、6比3、10比8逆轉勝第2種子英美聯軍史密斯（Anna Smith）／梅莉卡（Nicole Melichar），搶下決賽門票，將與頭號種子爭冠。

(中時電子報)